POL-EU: Räuber in die Flucht geschlagen

53879 Euskirchen (ots) - Nach eigenen Angaben ging ein 26-Jähriger Euskirchener Dienstagabend (23.52 Uhr) von der Alleestraße in den Ruhrpark. Am Eingang zum Park standen zu diesem Zeitpunkt drei Männer. Als der 26-Jährige die Gruppe passiert hatte, verfolgten diese drei Männer ihn. Einer aus der Gruppe sprach den Euskirchener an und bedrohte ihn mit einem Messer. Er verlangte Bargeld und das Handy des Angesprochenen. Dieser trat mit seinen Stahlkappenschuhen geistesgegenwärtig den Angreifer gegen dessen Schienbein. Daraufhin flüchteten die drei Tatverdächtigen in Richtung Mitbach. Die vermeintlichen Täter können durch den Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

Mann mit dem Messer: 1,95 m groß - dunkel gekleidet - von der Stimme etwa Mitte 20 Jahre alt - Sprache Hochdeutsch ohne Akzent - Messer ca. 10 - 12 cm lange Klinge

Beteiligter:

1,85 m groß - dunkel gekleidet

Weiterer Tatverdächtiger:

1,70 - 1,75 m groß - ebenfalls dunkel gekleidet

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell