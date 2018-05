POL-VIE: Willich: Unfallflüchtige Hundehalterin ermittelt

Willich (ots) - Am 28.04.2018 wurde ein Radfahrer bei einem Unfall in Willich schwer verletzt. Der Duisburger musste einem Hund ausweichen und stürzte. Wir berichteten dazu in der Meldung Nr. 554. Ermittlungen des Verkehrskommissariates führten zu einer 80-jährigen Hundehalterin aus Willich, die eine Unfallbeteiligung einräumte. /wg (566)

