Viersen (ots) - Vermutlich in der Nacht zum 01.05 2018 sägten Unbekannte auf der Hageau-Promenade in Viersen mehrere Ahornbäume ab. Ein Zeuge hatte gegen 15.00 die abgesägten Bäume gemeldet. Am Vorabend, gegen 22.00 Uhr, waren die Bäume noch unversehrt. Es entstand ein geschätzter Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise auf die Täter bitte an die Kriminalpolizei unter der 02162/377-0 /wg (564)

