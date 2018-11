POL-EU: Einbruch in Doppelhaushälfte

53919 Weilerswist (ots) - Am Freitag, den 16.11.2018 in den frühen Abendstunden wurde der Einbruch in eine Doppelhaushälfte in Großvernich festgestellt. Unbekannte hatten sich über ein angebautes Flachdach durch ein Fenster gewaltsamen Zutritt verschafft und die Räumlichkeiten durchsucht. Im Gebäude wurde Schmuck und eine Uhr entwendet.

