POL-EU: Baugeräte von Firmengelände gestohlen

53894 Mechernich-Strempt (ots) - In der Zeit von Mittwochabends bis zum Donnerstagmorgen entwendeten unbekannte Täter vom Gelände einer Firma an der Strempter Heide eine größere Menge Arbeitsmaterial und -gerät. Sie schnitten einen Maschendrahtzaun auf und nutzten einen dortigen Minibagger, um Gasflaschen, einen Hochdruckreiniger, eine Rüttelplatte und einen Baggerlöffel in ihr Fahrzeug zu verladen. Um an die Gegenstände zu gelangen, hebelten sie diverse auf dem Gelände abgestellte Container und eine Metallbox auf. Es entstand ein Beute- und Sachschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

