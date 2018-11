POL-EU: Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

53879 Euskirchen (ots) - Am Donnerstagmorgen (10.50 Uhr) stellten zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Kommerner Straße stechenden Brandgeruch im Treppenhaus fest. Sie konnten auf der Suche nach der Ursache in einem Kellerraum einen präparierten Gegenstand aus einem Handgriff mit Wattemantel auffinden, welcher in Flammen stand. In direkter Nähe zu dem brennenden Gegenstand befand sich ein waren weitere entzündliche Materialien wie Plastik und Papier abgestellt, welche aber noch nicht Feuer gefangen hatten. Die Flammen konnten die Bewohner mit eigenen Mitteln bekämpfen, so dass es nur zu einem begrenzten Schaden kam. Das vor Ort aufgefundene Feuerzeug wurde durch die Polizeibeamten sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet.

