POL-EU: Verkehrsunfall durch Müdigkeit verursacht

53909 Zülpich-Sinzenich (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (4.35 Uhr) befuhr ein 28-jähriger aus Mechernich mit seinem Pkw die Kommerner Straße in Sinzenich. Nach eigenen Angaben schlief er im Verlauf der Straße am Steuer ein und überfuhr im Anschluss ein Verkehrsschild. Dabei entstand am Fahrzeug und am Schild erheblicher Sachschaden im oberen vierstelligen Euro-Bereich. Der Fahrer verletzte sich. Da sich der Unfall aufgrund seiner Müdigkeit ereignete und er daher nicht in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen, leiteten die eingesetzten Polizeibeamten ein Strafverfahren wegen Verkehrsgefährdung gegen ihn ein.

