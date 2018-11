POL-EU: Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

53881 Euskirchen-Stotzheim (ots) - Dienstagmittag (13.07 Uhr) befuhr eine 61-jährige Pkw-Führerin aus Hoffeld die Landstraße 194 in Richtung Bad Münstereifel und musste an der Kreuzung am Domhof an der Rotlicht zeigenden Ampel anhalten. Eine 82-jährige Euskirchenerin fuhr unmittelbar danach aus bislang ungeklärter Ursache auf das Heck der Wartenden auf. Die im Fond sitzende Beifahrerin und die Auffahrende wurden bei dem Aufprall verletzt. Die Beifahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

