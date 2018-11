POL-EU: Katze wurde beschossen

53881 Euskirchen - Kirchheim (ots) - Das Haustier einer im Eulenhecker Weg wohnhaften Familie wurde am Sonntag (16:00 Uhr) möglicherweise beschossen, als es von der Besitzerin durch ein Fenster in die Wohnung gelassen wurde. Ein Knall schreckte die 54-jährige Halterin auf und sie bemerkte im Anschluss ein kleines Loch in der Außenscheibe des Fensters. Ein Projektil konnte nicht gefunden werden, daher ist unbekannt, womit das Loch in die Scheibe geschossen wurde. Die Katze wurde jedenfalls nicht verletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell