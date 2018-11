POL-EU: Diebesbande unterwegs

53919 Weilerswist (ots) - Gleich an zwei Stellen schlugen Diebe in Weilerswist zu, indem sie in der Nacht zu Sonntag in der Berliner und der Swiststraße zwei BMW's aufbrachen und u.a. jeweils die Lenkräder demontierten und mitnahmen. Sie machten weitere Beute in Form eines Navigationsgerätes und Wertsachen der Geschädigten. Dabei gingen sie mit erheblicher Gewalt vor. Während die Beute einen Wert im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich hat, verursachten sie einen Sachschaden im ebenfalls unteren vierstelligen Bereich.

