POL-EU: Bedrohung mit Messern

53881 Euskirchen - Großbüllesheim (ots) - Nach familiären Streitigkeiten in der Scottstraße musste am Freitagnachmittag (16:04 Uhr) die Polizei hinzu gerufen werden, weil ein Beteiligter die Wohnung des Geschädigten verwüsten würde. Den Beamten schlug schon kurz nach Kontaktaufnahme Widerstand entgegen, der Randalierer trug zwei Messer in den Händen und kündigte an, sich damit zur Wehr zu setzen, wenn die Polizeikräfte sich nicht zurückziehen würden. Obwohl Pfefferspray gegen ihn eingesetzt wurde, verschanzte er sich in seiner Wohnung und erschien wenig später am Dachfenster des Hauses und kletterte auf den Fenstersims. Die zwischenzeitlich angeforderte Unterstützung durch Beamte des Sondereinsatzkommandos konnte abbestellt werden, da sich nun der Mann durch ein Gespräch mit den Beamten beschwichtigen ließ und widerstandslos festgenommen werden konnte.

