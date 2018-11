POL-EU: Fernseher geraubt

53881 Euskirchen (ots) - Am Freitagabend (20.05 Uhr) musste der Käufer eines Fernsehers in der Willi-Graf-Straße eine ungewöhnliche Art des Wandels erdulden. Demnach kam der Verkäufer des Geräts zu ihm nach Hause, nahm den verkauften Fernseher an sich und verteidigte diesen im Anschluss mit Fausthieben und Tritten gegen den Besitzer. Beim Gerangel um den Fernseher zog sich der neue Eigentümer des Gerätes blutende Verletzungen im Gesicht zu.

