POL-EU: In Firma eingebrochen

53909 Zülpich - Geich (ots) - In der Nacht zu Montag hebelten Diebe die Eingangstür zu einer Lagerhalle an der Aachener Straße auf. Schließfächer der Mitarbeiter wurden aufgebrochen. Bei ihrem Beutezug scheiterten sie jedoch an einer weiteren Tür. Daraufhin verließen sie den Tatort. Über die Beute kann bislang keine genaue Angabe gemacht werden.

