POL-EU: Mofa mit über 1 Promille gefahren

53879 Euskirchen (ots) - Am Sonntagabend (21.40 Uhr) fiel einer Streifenwagenbesatzung an der Moselstraße ein Rollerfahrer mit Sozius auf, der an der dortigen Ampel hielt. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt und ein Atemalkoholtest vor Ort durchgeführt. Dieser fiel so hoch aus, dass der Fahrer die Beamten zur Wache begleiten musste. Die 1,04 Promille, die der Test dann erbrachte, erklärte der Verkehrssünder mit den Feierlichkeiten zur Sessionseröffnung, welche er bis zum Mittag besucht hatte. Von der Wache ging es für ihn zu Fuß nach Hause.

