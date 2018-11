POL-EU: LKW teilweise entladen

53919 Weilerwist, Rastplatz A61 (ots) - In der Nacht zu Sonntag gingen unbekannte Täter einen Anhänger einer Sattelzugmaschine an, der auf dem Parkplatz "Am blauen Stein" abgestellt war. Die Plane des Aufliegers war aufgeschnitten und von der Ladefläche insgesamt 60 Flaschen Weichspüler entwendet worden. Obwohl der Fahrer des Gespanns im LKW schlief, hatte er nichts von der Tatbegehung bemerkt.

