Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Vorführungen nach tätlichem Angriff // 26-Jährige zeigte Hitlergruß

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München (ots)

Am späten Montagabend (27. Juli) kam es am Hauptbahnhof München zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Als eine Streife der Bundespolizei die beiden kontrollieren wollte, zeigte die Frau den Hitlergruß und versuchte, die Einsatzkräfte anzugreifen.

Gegen 23:15 Uhr (27. Juli) hat eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof München bemerkt, wie sich eine Frau mit einem Mann lautstark stritt. Daraufhin wurden beide Personen einer Kontrolle unterzogen. Währenddessen zeigte die 26-jährige Deutsche den Hitlergruß und versuchte, die Einsatzkräfte anzugreifen. Die Beamten konnten den Schlägen ausweichen. Als die Frau festgenommen werden sollte, stellte sich der 42-jährige Rumäne zwischen sie und die Bundespolizisten, um dies zu verhindern. Im weiteren Verlauf trafen weitere Streifen der Bundespolizei zur Unterstützung ein.

Nachdem die Deutsche und der Rumäne festgenommen worden waren, nahmen die Beamten sie mit zur Dienststelle in der Denisstraße. Gegen die weiteren polizeilichen Maßnahmen leistete die 26-Jährige wiederholt Widerstand und biss einer Beamtin ins Bein. Die Bundespolizistin blieb unverletzt.

Freiwillig durchgeführte Atemalkoholtests ergaben bei der Deutschen einen Wert von 1,43 Promille, bei dem in Deutschland wohnsitzlosen Rumänen einen Wert von 2,26 Promille.

Die Staatsanwaltschaft München I ordnete für beide Personen eine Blutentnahme sowie für den heutigen Tag die Vorführung beim Haftrichter an.

Die Bundespolizeiinspektion München ermittelt gegen die 26-Jährige wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs und Widerstands. Der 42-jährige Rumäne muss sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

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