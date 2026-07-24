Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Wegen Insolvenzverschleppung gesucht - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen München
Flughafen München (ots)
Die Bundespolizei hat am Donnerstag (23. Juli) einen per Haftbefehl gesuchten 52 jährigen türkischen Staatsangehörigen im Terminal 1 festgenommen.
Der Mann wurde im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle nach einem Flug aus Istanbul überprüft. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München I vorlag.
Dem Haftbefehl lag ein Strafbefehl des Amtsgerichts München vom Mai 2025 wegen Insolvenzverschleppung zugrunde. Es stand eine Ersatzfreiheitsstrafe zur Vollstreckung an, die der 52 Jährige durch die Zahlung der ausstehenden Geldstrafe in Höhe von 4.300 Euro sowie der Verfahrenskosten von 216 Euro abwenden konnte.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann seine Reise fortsetzen.
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