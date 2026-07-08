Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Entlaufene Katze löst Polizeieinsatz und Streckensperrung aus
Redwitz, Lkr. Lichtenfels (ots)
Die Suche nach einer entlaufenen Katze hat am Dienstagvormittag (07. Juli) einen Polizeieinsatz im Bereich Redwitz ausgelöst. Eine 42-jährige Frau betrat auf der Suche nach ihrem vermissten Haustier die Bahnstrecke zwischen Hochstadt-Marktzeuln - Probstzella und brachte sich dadurch erheblich in Gefahr. Der Triebfahrzeugführer eines herannahenden Zuges erkannte die Person rechtzeitig und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Sowohl die 42-Jährige als auch das Zugpersonal und die rund 40 Reisenden im Zug kamen mit dem Schrecken davon. Bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der PI Lichtenfels wurde die Frau durch das Zugpersonal festgehalten. Die betroffene Bahnstrecke war infolge des Vorfalls für etwa eine Stunde gesperrt, wodurch es zu Verzögerungen im Bahnverkehr kam. Die Bundespolizeiinspektion Würzburg leitete nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.
In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei eindringlich vor den Gefahren im Bahnverkehr. Bahnanlagen dürfen ausschließlich an den dafür vorgesehenen Stellen betreten oder überquert werden. Züge nähern sich häufig nahezu lautlos und verfügen über einen langen Bremsweg. Bereits das unbefugte Betreten der Gleise kann lebensgefährlich sein und erhebliche Auswirkungen auf den Bahnverkehr nach sich ziehen. Weitere Informationen und Tipps zum richtigen Verhalten an Bahnlagen finden Sie unter: www.bundespolizei.de/sicher-auf-bahnanlagen
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Nora Zeidler
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Die Bundespolizeiinspektion Würzburg ist eine von fünfzehn
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der Bundespolizeiinspektion Würzburg liegen in der Gewährleistung der
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