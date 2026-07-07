Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Weg zum Zahnarzt endet hinter Gittern

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Freilassing (ots)

Am Dienstagmorgen (7. Juli 2026) haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Freilassing im Rahmen der Grenzkontrollen an der Saalbrücke in Freilassing einen 45-jährigen Deutschen festgenommen.

Der Mann war gegen 06:45 Uhr zu Fuß von Österreich nach Deutschland unterwegs und wurde durch die Einsatzkräfte einer grenzpolizeilichen Einreisekontrolle unterzogen. Zuvor fiel den Beamten auf, dass der 45-Jährige augenscheinlich mit seinem Mobiltelefon die Kontrollstelle der Bundespolizei filmte. Im Rahmen der Kontrolle wies er sich mit einem gültigen deutschen Personalausweis aus und gab an, auf dem Weg zu einem Zahnarzttermin in Freilassing zu sein.

Während der Kontrolle wirkte der Mann auffallend nervös. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab schließlich den Grund dafür: Gegen ihn bestand ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Berlin Tiergarten aufgrund Raubes.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten zudem einen Joint mit Cannabis. Der 45-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen und wird nun dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Laufen vorgeführt.

Zusätzlich muss sich der Mann wegen der Einfuhr von Cannabis nach Deutschland wegen eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz verantworten.

Sein Weg zum Zahnarzt nahm damit einen anderen Verlauf als ursprünglich geplant...

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