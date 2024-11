Bundespolizeidirektion München: Sieben Wochen vorübergehend wiedereingeführte Binnengrenzkontrollen / Feststellungen in der Bundespolizeidirektion München

München (ots) - Zwei junge Frauen aus Eichstätt haben am Montagnachmittag (18. November) durch ihr beherztes Eingreifen einer Frau das Leben gerettet, die zuvor an der S-Bahn-Haltestelle Berg am Laim zusammengebrochen war. Die eingesetzten Rettungskräfte zeigten sich beeindruckt von dem besonnenen Handeln. Die ...

mehr