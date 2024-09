Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Ägypten statt Deutschland - Bundespolizei Waidhaus beendet wiederholten Einreiseversuch

Bild-Infos

Download

Waidhaus (ots)

Waidhaus - Der wiederholte Einreiseversuch eines Ägypters nach Deutschland endete in seinem Heimatland. Er versuchte am Dienstag (9. September) wiederholt nach Deutschland einzureisen. Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus weisen ihn jetzt nach Ägypten zurück.

Bereits am Montag versuchte der 25-jährige Ägypter als Insasse eines Fernreisebusses nach Deutschland einzureisen. Beamte erwischten ihn an der Grenzkontrollstelle der Bundespolizei an der A6 bei Waidhaus. Da er kein gültiges Visum oder Aufenthaltstitel für eine Einreise und einen Aufenthalt nach Deutschland besaß, schickten ihn die Beamten zurück nach Tschechien. Nur einen Tag später versuchte er erneut nach Deutschland einzureisen und endete in den Armen der bayerischen Grenzpolizei. Die Beamten ertappten den 25-Jährigen bei dem Versuch zu Fuß über den ehemaligen Grenzübergang Waidhaus B14 nach Deutschland einzureisen, nahmen ihn fest und übergaben ihn der zuständigen Bundespolizeiinspektion Waidhaus. Da der uneinsichtige Ägypter keine notwendigen Dokumente für einen Aufenthalt in Deutschland und dem Schengenraum besitzt, wird er nun über den Flughafen München in sein Heimatland zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell