Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Schlägerei am Bahnhof Starnberg

Bundespolizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Starnberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (7. September) kam es gegen Mitternacht am Bahnhof Starnberg zu einem gewalttätigen Vorfall. Eine Gruppe von vier unbekannten männlichen Personen griff einen 38-jährigen Münchner an. Der Mann erlitt dabei Verletzungen, darunter eine Platzwunde am rechten Auge. Nach ersten Ermittlungen begann der Vorfall am nördlichen Ausgang der Bahnunterführung, wo sich der 38-Jährige in eine verbale Auseinandersetzung mit der Gruppe verwickelte. Diese verlagerte sich in die Unterführung des Bahnhofs und entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, als einer der Täter besonders aggressiv wurde und auf den Mann eingeschlagen haben soll. Der Münchner konnte den ersten Angriff noch abwehren und versuchte sich zu verteidigen. Daraufhin sollen jedoch alle vier Angreifer auf ihn eingeschlagen haben. Der 38-Jährige verlor das Gleichgewicht und fiel zu Boden, nachdem ihm sein Handy aus der Hand gefallen war und einer der Täter es in seine Richtung geworfen haben soll. Am Boden liegend soll er von mehreren Personen aus der Gruppe getreten worden sein. Anschließend flüchteten die vier Täter in unbekannte Richtung. Zeugen beobachteten die Tat und leisteten dem verletzten Mann Hilfe. Der 38-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Starnberger Krankenhaus gebracht, wo er medizinisch versorgt wurde.

Die Bundespolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die sachdienliche Informationen zu den Tätern oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 089 515 550 0 zu melden. Auch Personen, die sich zur Tatzeit im Bereich des Bahnhofs Starnberg aufgehalten haben und Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell