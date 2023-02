Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei anlässlich Sicherheitskonferenz im Einsatz Außergewöhnlicher Anblick - Polizeipferde am Flughafen München

Bundespolizeidirektion München

Flughafen München (ots)

München - Am kommenden Wochenende findet in München die mittlerweile 59. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) statt. Der Flughafen München ist dabei Drehscheibe für die Anreise der über 45 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. Die Bundespolizei am Münchner Flughafen, zuständig unter anderem für die Luftsicherheit, sorgt diesmal mit Polizeipferden der Reiterstaffel der Bundespolizei für einen ungewohnten Anblick.

Erstmals patrouillieren während der Sicherheitskonferenz zusätzlich Beamte auf Dienstpferden am Flughafenzaun. Die Pferde mit ihren Reitern eignen sich besonders für das offene Gelände rund um den Außenzaun des Flughafens. Ergänzend zu Polizeifahrzeugen werden die Pferde gemeinsam mit der Bayerischen Landespolizei und dem Flughafenbetreiber zur Sicherung des Zaunes eingesetzt.

Mit startenden und landenden Flugzeugen haben die Polizeipferde keine Probleme, erklärt eine Reiterin, sie kennen diese bereits von ihren Einsätzen am Flughafen Berlin.

"Wir freuen uns über den Einsatz der Reiterstaffel der Bundespolizei im Erdinger Moos", so Thomas Lang, Polizeiführer und stellvertretender Leiter der Bundespolizei am Flughafen München.

Hintergrund: Die Reiterstaffel der Bundespolizei gibt es seit 2002 und ist in Stahnsdorf bei Berlin ansässig. Sie wurde nun erstmals für einen Einsatz am Flughafen München angefordert.

