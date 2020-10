Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Keine Maske - Notbremse und Widerstand: 54-Jähriger in der S-Bahn gegenüber Bahn-Security und Bundespolizei renitent

Bild-Infos

Download

Fürstenfeldbruck (ots)

Am Montagmittag (19. Oktober) wurde ein 54-Jähriger ohne Mund-Nasen-Bedeckung in der S-Bahn gegenüber DB-Mitarbeitern renitent. Nachdem er die Notbremse gezogen hatte, kam es am Bahnhof Fürstenfeldbruck neben Beleidigungen auch zum Widerstand gegenüber Bundespolizisten.

Gegen 13:15 Uhr wurde die Bundespolizei durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn informiert, dass Mitarbeiter des S-Bahn-Prüfdienstes in einer S4 in Fürstenfeldbruck Schwierigkeiten mit einem Reisenden hätten. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein 54-Jähriger, der keine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) trug, gegen die Ansprache der Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit rebellierte. Er verweigerte das Aufziehen einer MNB und zog am Bahnhof Fürstenfeldbruck die Notbremse. Als Begründung führte er an, dass die Mitarbeiter des DB-Prüfdienstes ihm gegenüber die Herausgabe ihrer Personalien verweigert hätten.

Gegenüber den Beamten legte der Fürstenfeldbrucker ein ärztliches Attest vor, dass ihn vom Tragen einer MNB befreien würde. Außerdem verlangte er die Personalien der DB-Mitarbeiter, da sie ihn beleidigt hätten.

Nachdem der 54-Jährige auch gegenüber den Bundespolizisten immer aggressiver wurde, einem Platzverweis nicht nachkam, wurde dieser unter Zwang durchgesetzt. Dabei beleidigte der Fürstenfeldbrucker Beamte verbal und sperrte sich am Treppengeländer gegen die Maßnahme.

Gegen den 54-Jährigen wird nun von der Bundespolizei wegen Beleidigung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Missbrauch von Nothilfeeinrichtungen ermittelt. Geprüft wird noch, ob aufgrund des vorgelegten Attest für ihn die Pflicht entfällt, eine MNB zu tragen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Wolfgang Hauner

Bundespolizeiinspektion München

Arnulfstraße 1 a - 80335 München

Telefon: 089 515 550 215

E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die

polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der

Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit

über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Der

räumliche Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München

mit dem Bundespolizeirevier München Ost und Diensträumen in Pasing

und Freising umfasst neben der Landeshauptstadt und dem Landkreis

München die benachbarten Landkreise Dachau, Ebersberg,

Fürstenfeldbruck, Starnberg, Erding und Freising. Sie finden uns im

Münchner Hauptbahnhof unmittelbar neben Gleis 26.

Telefonisch sind wir rund um die Uhr unter 089 / 515550 - 111 zu

erreichen.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell