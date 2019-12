BPOL-KS: Aggressiver Dieb verpasst Mann Kopfstoß

Bundespolizeiinspektion Kassel

Aggressiver Dieb verpasst Mann Kopfstoß

Aggressiv und gewalttätig zeigte sich am vergangenen Freitagabend (23.20 Uhr) ein 20-Jähriger aus Rotenburg an der Fulda im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. In einem Schnellimbiss versuchte der Mann zunächst andere Gäste anzubetteln. Als der 20-Jährige von einem Mitarbeiter aufgefordert wurde, den Imbiss zu verlassen, griff er nach einer Spendenbox, welche auf dem Verkaufstresen stand.

Hierbei fiel der Behälter zu Boden und ging zu Bruch. Zwei 20 und 35 Jahre alten Männer stellten sich dem Dieb in den Weg. Der Jüngere erhielt daraufhin einen Kopfstoß und einen Schlag ins Gesicht. Der 35-Jährige konnte einem Angriff ausweichen. Beute machte der 20-jährige mutmaßliche Täter, ein somalischer Asylbewerber, nicht.

Bundespolizisten nahmen den alkoholisierten Mann vorläufig fest. Zwecks Ausnüchterung und Durchführung polizeilicher Maßnahmen musste der Somalier die Beamten begleiten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille.

Nachdem der 30-Jährige seinen Rausch ausgeschlafen hatte, kam er am nächsten Morgen wieder frei. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und versuchten Diebstahls eingeleitet.

