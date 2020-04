Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Automatenknacker scheitern in Sindlingen

Frankfurt-Sindlingen (ots)

Noch unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht beim Versuch einen Fahrscheinautomaten am Bahnhof Sindlingen aufzubrechen gescheitert. Wie eine Streife der Bundespolizei gegen 2 Uhr feststellte, hatten die Täter versucht mit brachialer Gewalt die Seitenwand des Automaten aufzuhebeln. Als dies misslang, brachen sie ihr Vorhaben ab und flüchteten vom Tatort. Eine eingeleitete Fahndung brachte keine Hinweise auf die Täter. Der Automat wurde durch die Täter so stark beschädigt, dass erhebliche Reparaturarbeiten nötig sein werden. Die genaue Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und sucht hierzu nach Zeugen. Unter der Telefonnummer 069/130145 1103 können sachdienliche Hinweise der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

