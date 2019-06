Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter stiehlt Brille nach Streit um Parkplatz - Fotos

Essen (ots)

45134 E.-Bredeney: Am 22. März stahl ein bislang unbekannter Mann die Brille eines Senioren am Baldeneysee. Der 70-Jährige fuhr gegen 13:55 Uhr am Regattaturm in eine Parklücke ein. Kurze Zeit später stand der unbekannte Tatverdächtige am Fenster seiner Fahrertür und wollte die Parklücke für sich beanspruchen. Es kam bei offener Fahrertür zu einem Wortgefecht in dessen Verlauf der unbekannte Tatverdächtige die hochwertige Lesebrille des Geschädigten aus dessen Brusttasche nahm. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte zu Fuß in Richtung Golfplatz. Ob er selbst mit einem Auto vor Ort war, ist unklar. Mit von Zeugen gefertigten Bildern sucht die Polizei nun den Mann. Hinweise zu seiner Identität nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AKoe

