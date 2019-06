Polizei Essen

POL-E: Essen: Entlaufendes Känguru wieder eingefangen

Essen (ots)

45257 E.-Kupferdreh: Das seit ca. einer Woche entlaufende Känguru (wir berichteten am 2. Juni) ist wieder da. Dem Eigentümer gelang es heute (11. Juni) in den frühen Morgenstunden, das vermisste Tier im Bereich Priembergweg mit einer Lebendfalle wieder einzufangen. Das Tier hat seinen Ausflug in die Freiheit unbeschadet überstanden. uf

