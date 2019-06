Polizei Essen

POL-E: Essen: 11-Jähriger von Fahrzeug erfasst - Rettungshubschrauber bringt Kind in Krankenhaus

Essen (ots)

45309 E-Schonnebeck: Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Pfingstmontag (10. Juni) in der Nachmittagszeit (17:45 Uhr) auf der Gelsenkirchener Straße, Ecke Fritz-Schupp-Allee. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 19-Jähriger die Gelsenkirchener Straße in Richtung Katernberg. An der Kreuzung Fritz-Schupp-Alle lief ein 11-jähriger Essener von der Haltestelle Kapitelwiese aus die Straße, um auf die gegenüberliegende Bürgersteigseite zu kommen. Durch einen verkehrsbedingt wartenden Bus verdeckt, trat der Junge auf die Fahrbahn und vor das Auto des 19-Jährigen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Junge so schwer, dass er durch einen Rettungshubschrauber in eine Essener Klink geflogen werden musste. Dort verblieb er stationär. Neben dem Fahrer erlitten auch unbeteiligten Zeugen einen Schock. Sie wurden durch Rettungskräfte notfallseelsorglich betreut. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Gelsenkirchener Straße in Fahrtrichtung Katernberg gesperrt werden. Der Ermittler des Verkehrskommissariats fragt: Wer hat die Ampelschaltung an der Kreuzung zum Zeitpunkt des Unfalls beobachten können? Diese Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 3 zu melden. Rufnummer 0201/829-0. (ChWi)

