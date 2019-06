Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei sucht Handyräuber

Essen (ots)

45309 E-Schonnebeck: Nach einem Raubüberfall auf zwei 15-jährige Jugendliche Sonntagnacht (9. Juni, 23:15 Uhr) sucht die Polizei nach zwei Räubern. Die beiden Jugendlichen befanden sich auf der Portendieckstraße an der Überführung der Fahrradtrasse, als zwei Männer auf diese zukamen. Sie verwickelten die beiden Jugendlichen in ein Gespräch, als der kleinere der beiden Räuber unvermittelt den 15-jährigen Essener in den Schwitzkasten nahm und sein Handy verlangte. Da der Jugendliche nicht reagierte, zog der Täter selbst das Handy aus der Hosentasche und flüchtete mit seinem Komplizen in Richtung Achternbergstraße. Zuvor trat der Räuber der 15-jährigen Freundin, die ihrem Freund helfen wollte, gegen den Körper. Die beiden Jugendlichen liefen daraufhin nach Hause und verständigten die Polizei. Folgende Beschreibung der Räuber liegt der Polizei vor: Der kleinere Haupttäter ist zirka 160 cm groß, korpulent, trug einen dunklen Trainingsanzug und eine dunkle Kappe. Er soll ein südländisches Erscheinungsbild haben. Der zweite Täter soll zirka 190 cm groß sein, sehr schlank und ebenfalls mit einem dunklen Trainingsanzug, einer schwarzen Winterjacke und einer dunklen Kappe bekleidet gewesen sein. Die Kripo sucht weitere Zeugen des Vorfalls, insbesondere Hinweise zu den beiden Tätern. Rufnummer 0201/829-0. (ChWi)

