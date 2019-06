Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Nach Streit im Café - sechsköpfige Personengruppe greift zwei Mülheimer an

Essen (ots)

45468 MH-Innenstadt: In der Nacht von Samstag (8. Juni) auf Sonntag (9. Juni) gerieten eine 28-jährige Mülheimerin und ihr 29-jähriger Begleiter in einem Café auf der Schloßstraße in einen zunächst verbalen Schlagabtausch mit einer sechsköpfigen Gruppe. Nach Verlassen des Cafés gegen 0:20 Uhr liefen die beiden Mülheimer zur Bushaltestelle Stadtmitte, um dort auf einen Bus zu warten. Mit der zuvor beschrieben Gruppe kam es hier erneut zu einer Auseinandersetzung, bei der die Mülheimerin von einem 18-Jährigen geschlagen worden sein soll. Möglicherweise nutzte er hierbei eine Glasflasche. Bereits kurz zuvor kontaktierte die 28-jährige Mülheimerin den Notruf der Polizei. Daher erschienen kurz nach dem Angriff die alarmierten Beamten, welche bei Eintreffen von der angreifenden Gruppe direkt wahrgenommen wurden. Die Gruppe versuchte zu fliehen, zwei Verdächtige (19/18) konnten aber festgenommen werden. Einer von ihnen, der 18-Jährige, soll die Frau geschlagen haben. Die beiden Verdächtigen wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen der Wache Mülheim zugeführt. Die Kripo ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung. (ChWi)

