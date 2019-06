Polizei Essen

POL-E: Mülheim: Unbekannte entwenden Vielzahl an Kompletträder - Schaden im sechsstelligen Bereich

Essen (ots)

45481 MH-Saarn: Unbekannte entwendeten am langen Pfingstwochenende mehrere Kompletträder von einem Autohandel an der Düsseldorfer Straße. In der Zeit von Samstag, 8. Juni 14 Uhr bis heute Morgen (11. Juni) gegen 7:30 Uhr montierten der oder die unbekannten Täter an zwölf Fahrzeugen die Kompletträder ab. Dazu müssten die Täter vermutlich mit einem Fahrzeug die Räder abtransportiert haben. Daher sucht der Ermittler des Kriminalkommissariats Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Autohauses gemacht haben. Der Sachschaden ist sehr hoch, man schätzt eine sechsstellige Schadenssumme. Zeugen, die etwas beobachtet haben, insbesondere ein auffälliges Fahrzeug, werden gebeten, sich bei der Kripo unter 0201/829-0 zu melden. (ChWi)

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell