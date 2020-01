Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bundespolizei sucht Zeugen nach Vorfall in der Silvesternacht

Frankfurt am Main (ots)

Aufgrund eines Vorfalles in der Silvesternacht, bei dem eine Gruppe von Frauen, gegen 3.30 Uhr, von mehreren Männern in einer S-Bahn der Linie 3 belästigt und ein Unbeteiligter verletzt wurde, sucht die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Frauen als Zeugen.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde beim Halt an der S-Bahnstation Galluswarte ein unbeteiligter Mann von den noch unbekannten Männern durch Schläge und Tritte verletzt.

Die Frauen, die den Vorfall beobachtet haben müssen, hatten die S-Bahn noch vor dem Eintreffen einer Streife der Bundespolizei verlassen, so dass eine Befragung nicht mehr möglich war.

Die Bundespolizei bittet die Frauen aber auch andere Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Pressesprecher

Ralf Ströher

Telefon: 069/130145 1010; Mobil: 0172/8118752

E-Mail: Ralf.Stroeher@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell