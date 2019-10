Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Fahrkartenkontrolle eskaliert - Mann schlägt auf Zugbegleiterin ein

Frankfurt am Main, Neu-Isenburg (ots)

In der Nacht auf Samstag, den 12.10.2019 gegen 0:45 Uhr griff ein 37-Jähriger in der Regionalbahn von Heidelberg nach Frankfurt eine Zugbegleiterin an. Mit Schlägen und Ziehen an den Haaren, wirkte er so auf sie ein, dass die Frau empfindliche Verletzungen im Gesicht und am Kopf erlitt. Grund der Auseinandersetzung war, dass der Mann keine gültige Fahrkarte vorweisen konnte und seine Füße auf den Polstersitzen hatte. Der stark alkoholisierte Mann aus Bensheim konnte am Bahnhof Neu-Isenburg durch die Bundespolizei festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen eingeleitet. Danach durfte der Mann bis zum Morgen noch in einer Zelle ausnüchtern.

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Öffentlichkeitsarbeit

Marvin Binge

Telefon: 069 130 145 - 1010

E-Mail: bpoli.frankfurt@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

