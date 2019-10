Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bundespolizei nimmt Automatenaufbrecher fest

Frankfurt am Main (ots)

Am Samstag, den 12.10.2019 gegen 19:15 Uhr nahmen Beamte der Bundespolizei im Frankfurter Hauptbahnhof zwei Diebe auf frischer Tat fest. Nach einem Bürgerhinweis, dass die Personen sich an einem Snackautomaten im Hauptbahnhof zu schaffen machen, reagierte die Bundespolizei schnell und konnte die beiden Täter in unmittelbarer Nähe des Tatorts stellen. Die Diebe erbeuteten unter Mithilfe von diversen Utensilien Getränkeflaschen aus einem Automaten. Gegen die 19- und 29-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Sachbeschädigung eingeleitet.

