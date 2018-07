BPOL-F: Bundespolizist nach Widerstand verletzt

Frankfurt am Main (ots) - Am Donnerstagabend wurden Beamte der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main auf einen 32-jährigen Ghanaer aufmerksam, nachdem diese erkannten, wie Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit am Gleis 24 im Hauptbahnhof Frankfurt am Main eine körperliche Auseinandersetzung mit dem 32-jährigen hatten.

Zuvor hat er Reisende belästigt und wurde infolgedessen durch die Bahnsicherheit des Bahnhofs verwiesen.

Damit war er nicht einverstanden.

Bei der Unterstützung den Tatverdächtigen zu beruhigen, wehrte er sich auch gegen die Maßnahmen der Beamten. Er trat gezielt gegen die Beine des Polizeibeamten, wobei dieser verletzt wurde.

Die Tathandlung konnte mittels der Videoüberwachungsanalage im Hauptbahnhof gesichert werden. Auf der Wache der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main wurde dann noch festgestellt, dass der 32-jährige zur Festnahme ausgeschrieben ist.

Über den weiteren Verbleib entscheidet heute der Haftrichter.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Michaela Emmert

Telefon: 069/130145 1560

E-Mail: michaela.emmert@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell