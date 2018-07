BPOL-F: Zivilfahnder der Bundespolizei stellen Kofferdieb im Hauptbahnhof Frankfurt

Frankfurt am Main (ots) - Zivilfahnder der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main haben am Mittwochvormittag einen 39-jährigen wohnsitzlosen Rumänen gestellt, nachdem er aufgrund von Fahndungsfotos wiedererkannt wurde.

Bereits am 22.06.2018 meldete sich ein 64-jähriger Deutscher bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main, um den Diebstahl seines Koffers zur Anzeige zu geben. Ermittler konnten mit der Videoüberwachungsanlage den Täter feststellen und Fahndungsfotos sichern.

Diese wurden dem Täter nun zum Verhängnis. Zivile Kräfte der Bundespolizei konnten den Mann anhand der Bilder im Hauptbahnhof eindeutig identifizieren und festnehmen. Der Langfinger wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

