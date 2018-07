BPOL-F: Tragischer Unfall am Bahnhof Kranichstein - 13-Jähriger erhält tödlichen Stromschlag

Kranichstein / Stadt Darmstadt (ots) - Am heutigen Abend, gegen 18.18 Uhr, hielten sich vier Kinder aus Kranichstein am Bahnhof in Kranichstein auf.

Ein Junge (13) entfernte sich von der Gruppe und kletterte auf einen abgestellten Güterwaggon. Auf dem Waggon geriet er mit der starkstromführenden Oberleitung (15.000 Volt) in Berührung und erhielt einen Stromschlag.

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Die drei weiteren Kinder (12) erlitten einen Schock. Sie wurden von Notfallseelsorgern betreut und an ihre Eltern übergeben.

Aufgrund das Unglücksfalles war der Bahnverkehr in diesem Bereich bis 19.21 Uhr komplett eingestellt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Koblenz

-Bereitschaftspressesprecher-

Peter Dittel



Telefon: 0173-5763291

E-Mail: bpold.koblenz@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell