BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Bundespolizeiinspektion Stuttgart: 51-Jähriger wegen mehrerer Diebstahlsdelikte in Haft

Stuttgart (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Donnerstagabend (22.02.2018) gegen 20:20 Uhr einen 51-Jährigen im Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Die Polizeibeamten überprüften die Personalien des Mannes im Rahmen einer Personenkontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass der deutsche Staatsangehörige von der Staatsanwaltschaft Stuttgart mit einem Untersuchungshaftbefehl aufgrund mehrerer Diebstahlsdelikte sowie des mehrfachen Erschleichens von Leistungen gesucht wurde. Mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart führten Beamte der Bundespolizei den 51-Jährigen am Freitagvormittag (23.02.2018) einem zuständigen Richter vor, der den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Die Bundespolizisten lieferten den Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt ein.

