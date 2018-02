BPOLI S: 10-Jähriger aus S-Bahn geschubst

Stuttgart (ots) - Zwei bislang unbekannte männliche Personen haben am Donnerstagmittag (22.02.2018) gegen 13:00 Uhr einen 10-Jährigen auf der Fahrt von Korntal-Münchingen nach Neuwirtshaus geschlagen, getreten und aus der stehenden S-Bahn gestoßen. Zudem soll einer der Unbekannten versucht haben, das Smartphone des 10-Jährigen aus der Hand zu schlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der Junge gemeinsam mit einem ihm namentlich unbekannten Mitschüler am Bahnhof Korntal-Münchingen in die S-Bahn der Linie S6 in Richtung Schwabstraße ein. Auf der Fahrt soll der Mitschüler den 10-Jährigen offenbar grundlos angegriffen haben. Beim Halt in Neuwirtshaus soll ein zweiter mutmaßlicher Täter den Jungen anschließend aus der stehenden S-Bahn gestoßen haben. Reisende fanden den 10-Jährigen auf und brachten ihn in die Krankenstation einer, in unmittelbarer Nähe befindlichen, Firma. Durch den Vorfall erlitt der 10-Jährige eine Platzwunde an der Lippe sowie Schmerzen im Kopfbereich. Alarmierte Beamte der Bundes- und Landespolizei nahmen den Sachverhalt vor Ort auf. Die Mutter des Jungen holte ihren Sohn anschließend auf der Krankenstation ab. Der bislang unbekannte Mitschüler wird als etwa 11 Jahre alt und ca. 1,50m groß beschrieben. Zur Tatzeit soll er eine Jogginghose und einen grün-weißen Kapuzenpullover getragen haben, wobei die Kapuze über den Kopf gezogen war. Zudem führte er einen neongrünen Rucksack mit sich. Der zweite Unbekannte soll laut Angaben des Jungen zwischen 30 und 40 Jahre alt und ca. 1,90m groß gewesen sein. Er trug schwarze Haare und dunkle Kleidung. Die Auswertung der Videoaufnahmen aus der S-Bahn soll nun weitere Erkenntnisse zum Tathergang und den mutmaßlichen Tätern liefern. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder den bislang noch unbekannten Personen geben können, werden gebeten sich beim Bundespolizeirevier Stuttgart unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

