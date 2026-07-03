Polizei Hamburg

POL-HH: 260703-3. Der dronePORT im Hamburger Hafen wird erneut zum Zentrum für zukunftsweisende Drohnentechnologie

Hamburg (ots)

Zeit: 03.07.2026

Ort: Hamburg-Kleiner Grasbrook, Niedernfelder Ufer

Beim diesjährigen dronePORT CONNECT 2026 wurden den geladenen Gästen am heutigen Freitag am dronePORT der Hamburg Port Authority (HPA) neueste Technologien, konkrete Anwendungsfälle und betriebliche Verfahren sichtbar gemacht.

Die Veranstaltung, organisiert von den Kooperationspartnern Polizei Hamburg, Hamburg Aviation und der HPA, brachte führende Akteure aus der Verwaltung, der Industrie und der Forschung zusammen. Neben dem Festigen von bestehenden und dem Aufbau neuer Netzwerke, wurden aktuelle Entwicklungen präsentiert. Das dronePORT CONNECT mit ihren innovativen Partnern hat sich seit der Gründung als Know-how-Träger etabliert.

Im Mittelpunkt des multilateralen Transfers standen Live-Demonstrationen sowie Einblicke in Betriebs- und Zulassungsverfahren eines professionellen behördlichen Drohneneinsatzes. Fachformate, Networking-Angebote und Organisationspräsentationen gaben den Rahmen für einen intensiven Austausch und luden zu neuen Kooperationen ein.

Das diesjährige Programm zeigte modernste Dohnentechnologien und bot unter anderem neben Flugdemonstrationen auch Detektionslösungen bis hin zu Steuerungs- und Managementsystemen. So wurden unter anderem konkrete Anwendungen aus den Bereichen ziviler Schutz, Rettung, Logistik und kritische Infrastruktur präsentiert.

Die inhaltlichen Schwerpunkte lagen in diesem Jahr bei den zentralen Zukunftsthemen der Branche, wie robuste Systeme und operative Verfahren, Sicherheit und Schutz kritischer Infrastrukturen sowie Integration von Unmanned Traffic Management (UTM) in den Luftverkehr.

Das dronePORT CONNECT versteht sich als Plattform, um Entwicklungen zu zeigen, Synergien zu fördern und den Austausch zwischen den beteiligten Akteuren weiter auszubauen. Neben den Behörden der Freien und Hansestadt Hamburg präsentierten auch industrielle Partner sowie nationale und internationale Projekte mit Hamburg-Bezug ihre Lösungen.

Kontakt:

Hamburg Port Authority AöR | Pressestelle | Tel.: +49 40 42847-2300 | E-Mail: pressestelle@hpa.hamburg.de

Laura Wentzien | Polizei Hamburg | Pressestelle | Tel.: +49 40 4286-58888 | E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

Janin Detjen | Managerin Marketing & Kommunikation, Hamburg Aviation e.V. | Tel.: +49 (0)173 724 87 66 | E-Mail: janin.detjen@hamburg-aviation.com

Wen.

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