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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Motorradunfall mit schwer Verletzten in Berga-Wünschendorf (0146923/2026)

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Am Samstag den 13.06.2026 ereignete sich gegen 08:50 Uhr auf der B175 zwischen Zickra und Berga ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Motorradfahrer alleinbeteiligt zu Fall kam. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der 16-jährige Motorradfahrer die B175 aus Richtung Berga kommend, in Richtung Zickra, als dieser vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, auf der regennassen Fahrbahn, in einer links Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und zu Fall kam. Durch den Sturz wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Aufgrund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers, sowie weiterer Rettungs- und Polizeikräfte musste die Fahrbahn für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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