Polizei Hamburg

POL-HH: 260623-2. Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Rahlstedt

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 14.06.2026, 23:00 Uhr

Ort: Hamburg-Rahlstedt, Liliencronstraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds sucht die Polizei Hamburg nunmehr öffentlich nach der 14-jährigen Israa Hanzouli aus dem Stadtteil Rahlstedt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verließ das Mädchen Mitte Juni eine im Stadtteil Rahlstedt gelegene Klinik und kehrte bislang nicht zurück. Ihr Aufenthaltsort ist seitdem unbekannt. Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen - an denen unter anderem auch eine Polizeidrohne beteiligt war - nicht zu ihrem Auffinden geführt haben und für sie eine Eigengefährdung angenommen wird, sucht die Polizei nun öffentlich nach der Vermissten, die wie folgt beschrieben wird:

- 167 cm groß - lockige, schulterlange Haare - zuletzt bekleidet mit einer grauen Jogginghose, einem schwarzen Mantel und mutmaßlich Hausschuhen

Das Wandsbeker Landeskriminalamt (LKA 15) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mädchens geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Zim.

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