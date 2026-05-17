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Polizei Hamburg

POL-HH: 260517-1. Vermisstenfahndung nach 60-jähriger Frau aus Hamburg-Marienthal

POL-HH: 260517-1. Vermisstenfahndung nach 60-jähriger Frau aus Hamburg-Marienthal
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Hamburg (ots)

Zeit: seit 16.05.2026, 18:30 Uhr

Ort: Hamburg-Marienthal, Alphonsstraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds sucht die Polizei Hamburg nunmehr öffentlich nach der 60-jährigen Mary Oppong aus dem Stadtteil Marienthal und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verließ die Frau gestern am frühen Abend eine im Stadtteil Marienthal gelegene Klinik und kehrte seitdem nicht zurück. Da ihr Aufenthaltsort seitdem unbekannt ist, die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden geführt haben und für sie eine Eigengefährdung angenommen wird, sucht die Polizei nun öffentlich nach der Vermissten, die wie folgt beschrieben wird:

   - 160 cm groß
   - schlank
   - schwarze, am Ansatz leicht graue Haare
   - vermutlich bekleidet mit einer blauen Jeans, einer schwarzen 
     Jacke und schwarzen Schuhen

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Zim.

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Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sören Zimbal
Telefon: +49 40 4286-56214
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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