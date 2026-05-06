Polizei Hamburg

POL-HH: 260506-7. Vermisstenfahndung nach 28-jähriger Frau aus Hamburg-Ottensen

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 06.05.2026 um 03:00 Uhr

Ort: Hamburg-Ottensen, Große Brunnenstraße

Seit heute Morgen wird die 28-jährige Aylin Kunduru aus dem Hamburger Stadtteil Ottensen vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach der Vermissten.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge verließ die Frau heute in den frühen Morgenstunden ihre Wohnung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten, für die eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann.

Aus diesem Grund sucht die Polizei nun öffentlich nach der Frau, die wie folgt beschrieben wird:

- etwa 170 cm groß - schlanke Statur - schulterlange, blonde Haare

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Altona (LKA 122) führt die weiteren Maßnahmen.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die 28-Jährige auf der Straße sieht, kann auch den Polizeinotruf 110 anrufen.

Pap.

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