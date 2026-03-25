Polizei Hamburg

POL-HH: 260325-3. Vermisstenfahndung nach 51-Jähriger aus Hamburg-Ottensen

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Hamburg (ots)

Zeit: Zwischen dem 24.03.2026 um 21:00 Uhr und 25.03.2025 um 11:00 Uhr Ort: Hamburg-Ottensen, Hohenzollernring

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach der 51-jährigen Evonne Sivers aus dem Stadtteil Ottensen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verließ die Vermisste zwischen gestern Abend und heute Morgen ihre Wohnung in Hamburg-Ottensen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zum Auffinden der 51-Jährigen führten und für sie eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, fahndet die Polizei nun öffentlich nach der Vermissten, die wie folgt beschrieben wird:

- etwa 170 cm groß - scheinbares Alter: 45 Jahre alt - schlanke Statur - dunkles, schulterlanges Haar (meist zum Zopf gebunden) - trägt vermutlich eine goldene Kette mit einem grünen Stein

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Altona (LKA 123) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Pap.

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