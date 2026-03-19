Polizei Hamburg

POL-HH: 260319-2. Vermisstenfahndung nach zwei 12 und 13 Jahre alten Mädchen

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Hamburg (ots)

Zeit: 18.03.2026, etwa 08:30 Uhr

Orte: Hamburg-Kirchwerder und Hamburg-Altengamme

Seit gestern Vormittag werden die 12-jährige Mia MIKUROV aus Hamburg-Kirchwerder und die 13-jährige Lara KÖSTER aus Hamburg-Altengamme vermisst. Die beiden Mädchen haben ihr Zuhause gestern Vormittag verlassen. Zuletzt bestand am gestrigen Nachmittag ein Kontakt der 13-jährigen mit ihrer Mutter, in dem sie ankündigte, nicht nach Hause kommen zu wollen. Nach hier vorliegenden Informationen sollen die beiden Mädchen gemeinsam unterwegs sein.

Mia kann wie folgt beschrieben werden:

- scheinbares Alter: 14 - 160-165 cm groß und kräftig - europäisches Erscheinungsbild - braune, kinnlange Haare - bekleidet ist sie mit einer dunkelblauen Jacke, dunkelblauer Jeans und schwarzen Boots - sie trägt einen Turnbeutel mit sich

Lara wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter: 14 - europäisches Erscheinungsbild - schulterlange dunkelblonde Haare - 165-170 cm groß und kräftig - bekleidet ist sie mit einer hellen Baggy-Jeans, einer hellblauen Fleecejacke sowie einem dunklen Kapuzenpullover und blauen Adidas-Turnschuhen

Die bisherigen Suchmaßnahmen und Ermittlungen führten nicht zum Auffinden der beiden Mädchen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Kinder geben können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Veh.

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