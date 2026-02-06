Polizei Hamburg

POL-HH: 260206-2. Vermisstenfahndung nach 16-Jähriger aus Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (ots)

Zeit: seit 06.02.2026, 06:35 Uhr

Ort: Hamburg-Rahlstedt, Liliencronstraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach der 16-jährigen Rawan Al-Tuwaijari und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ die Jugendliche heute Morgen ein Rahlstedter Krankenhaus und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der 16-Jährigen, für die eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Aus diesem Grund sucht die Polizei nun öffentlich nach ihr. Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter: 16 bis 18 Jahre - circa 175 cm groß - dunkle, lange Haare - bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einem dunklen Hoodie sowie einer khaki-orangefarbenen Outdoorhose

Das zuständige Landeskriminalamt (LKA 145) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Jugendlichen machen können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

