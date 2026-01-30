Polizei Hamburg

POL-HH: 260130-4. Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Bramfeld

Zeit: seit 17.01.2026, 14:00 Uhr; Ort: Hamburg-Bramfeld, Carl-Bremer-Ring

Seit dem vorletzten Wochenende wird die 14-jährige Ranin Abbas aus dem Stadtteil Bramfeld vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Die Jugendliche erschien an diesem Tag nicht wie mit ihrer Mutter vereinbart an dem abgemachten Treffpunkt, woraufhin die Erziehungsberechtigte eine Vermisstenanzeige bei der Polizei erstattete.

Im Zuge der eingeleiteten Suchmaßnahmen erhielt die Polizei Hinweise auf mögliche Aufenthaltsorte der 14-Jährigen, deren Überprüfungen durch Polizistinnen und Polizisten jedoch nicht zu ihrem Antreffen führten. Bis Mitte dieser Woche bestand von Dritten auch noch telefonischer oder persönlicher Kontakt zur Jugendlichen.

Ein Richter am Amtsgericht hat heute eine Anordnung zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen, da das Mädchen aufgrund einer Erkrankung dringend auf Medikamente angewiesen ist.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

- scheinbares Alter 14-15 Jahre - etwa 155 cm groß - braune Augen - schlanke Statur - lange braune Haare - bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Nord (LKA 145) hat die Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mädchens geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

