Polizei Hamburg

POL-HH: 260128-1.Vermisstenfahndung nach 10-Jährigem Jungen aus Hamburg-Wilhelmsburg

  • Bild-Infos
  • Download

Hamburg (ots)

Zeit: seit 27.01.2026, 13:30 Uhr

Ort: Hamburg-Wilhelmsburg, Rothenhäuser Damm 26a

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach dem 10-jährigen Timur Kaya und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Junge am Dienstagmittag die Schule und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des 10-Jährigen. Aus diesem Grund sucht die Polizei jetzt mit Hilfe einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Jungen. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

   - scheinbares Alter: 12 Jahre
   - circa 150 cm groß
   - schlank
   - schwarze, kurze gewellte Haare
   - bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke

Das zuständige Landeskriminalamt (LKA 181) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Jungen machen können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Schr.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christian Schreiber
Telefon: 040 - 4286 - 56210
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

